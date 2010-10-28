Мер Тернополя заявляє про замах на нього

Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ заявляє про замах на нього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, вчора близько 22.00 у джип мера на великій швидкості врізалась іномарка з немісцевими номерами. Самого Р.ЗАСТАВНОГО у цей час в автомобілі не було – після прямого ефіру на телебаченні він повертався додому пізніше іншим автомобілем.

Правоохоронці, які прибули на місце пригоди, провели усі необхідні процесуальні дії, після чого автомобіль міського голови відігнав водій, а другий автомобіль забрав евакуатор.

«Я схильний розцінювати це як замах під час виборчої кампанії та провокації щодо мене як лідера цих перегонів на посаду міського голови», – прокоментував подію Р.ЗАСТАВНИЙ.

«В останній тиждень перед виборами відбуваються якісь дивні обставини, пов’язані лише з однією політичною силою: саме їхні активісти щось виявили у закинутому приміщенні, хоча це є приватна територія, вхід на яку зачинений, саме їхній представник один з перших (і єдиний представник серед інших політичних сил) приїхав на місце ДТП, саме їхній лідер приїжджає сьогодні в Тернопіль”, - зауважив Р.ЗАСТАВНИЙ.

“У молодиків, що були в іномарці, вилучили мобільні телефони. Це сталося після того, як вони, будучи не до кінця в адекватному стані (на вигляд, їхній стан можна оцінити як такий, що є під наркотичним впливом), вигукували прізвища кандидатів на посаду міського голови, вихваляючись останніми зробленими дзвінками”, повідомляє сайт Тернопільської міської ради.

Р.ЗАСТАВНИЙ дав необхідні свідчення. Слідство триває.