До Києва прибув Алієв
Янукович зустрінеться з гостем віч-на -віч
|Ільхам АЛІЄВ
Як передає кореспондент УНІАН, президенти України та Азербайджану Віктор ЯНУКОВИЧ та І.АЛІЄВ прибули до АП після спільного покладання вінків до Могили Невідомого солдата на площі Слави у Києві та участі у церемонії вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні.
Глав держав зустріли військовослужбовці роти Почесної варти Збройних сил України.
По завершенню виконання Державних гімнів Азербайджану та України президенти обійшли стрій роти Почесної варти. Після привітання І.АЛІЄВА з українськими військовслужбовцями рота пройшла урочистим маршем перед главами держав та членами офіційних делегацій двох країн.
Після церемонії зустрічі розпочнеться зустріч В.ЯНУКОВИЧА та І.АЛІЄВА віч-на-віч і пройде друге засідання Ради президентів України та Азербайджану.
Сторони також підпишуть низку двосторонніх міждержавних документів і поспілкуються з представниками ЗМІ.