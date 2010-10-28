Герман вже встає на ноги

Заступник глави Адміністрації Президента України Ганна ГЕРМАН, яка 14 жовтня була госпіталізована в лікарню у Феофанії із серцевим нападом, у вівторок переведена з реанімації до звичайної палати.

Про це Г.ГЕРМАН повідомила по телефону газеті "Сегодня"(№239 від 28 жовтня).

«Лікарі спрацювали професійно, я їм дуже вдячна. Збираюся невдовзі вийти на роботу. Зараз пишу на комп`ютері листа про захист демократії. Я писала навіть в реанімації, щойно відійшла від наркозу. Лікарі не заперечували, мовляв, все, чого хоче одужуючий, йде йому на користь. Вже поступово встаю на ноги», — повідомила Г.ГЕРМАН.

Причинами хвороби вона назвала нервову напружену роботу і, як наслідок, — перевтома. «Та й вік, мабуть», — додала вона.

Газета нагадує, що Г.ГЕРМАН відчула себе зле в ніч на 14 жовтня, після чого її госпіталізували. Заступник глави Адміністрації Президента повідомила, що в лікарні їй поставили діагноз «обширний інфаркт». Рахунок йшов на хвилини, ще півгодини без меддопомоги — і наслідки могли бути найсумнішими, стверджує Г.ГЕРМАН. На щастя, «швидка» встигнула вчасно.

Г.ГЕРМАН робили стентування — кардіохірургічну операцію без розтину грудної клітки. Стент — це тонка металева трубочка, яка вводиться в уражену судину і розширює його, відновлюючи кровопостачання серця. Повне одужання після такої операції займає не менше місяця.