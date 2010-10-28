Томенко побачив, що Янукович повторює помилку Ющенка

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що нинішня українська влада “нетворчо” копіює російські проекти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це сказав у середу в ефірі програми «Правда з Віталієм Портніковим» на каналі TVi, коментуючи чергову ініціативу влади стосовно створення експертної групи із залученням російських фахівців, які б розробили новий спільний для двох країн формат підручників із математики, фізики, хімії, астрономії та історії.

М.ТОМЕНКО зазначив, що, проаналізувавши головні принципи та ініціативи нинішньої української влади, стає очевидним, що їх дії «виглядають фактично як нетворче копіювання російських проектів».

«Це і повернення до Конституції 1996 року, і принципи взаємин з опозицією та засобами масової інформації, і аж до ініціативи проведення в Україні зимової Олімпіади за прикладом Росії», - наголосив він.

«Якщо справа піде так і далі, то скоро вчителів, науковців та державних службовців треба буде відправляти на стажування не до країн Євросоюзу, а до Росії», - вважає віце-спікер.

Водночас, М.ТОМЕНКО наголосив: «Варто застерегти Президента В.ЯНУКОВИЧА від хибності такого підходу, як, до речі, і підходу попереднього Президента щодо ідеалізації американської моделі як зразкової для України».