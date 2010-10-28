Аваков подав до суду на Харківську обласну виборчу комісію

Кандидат на посаду Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ звернувся до Харківського окружного адміністративного суду зі скаргою на дії Харківської обласної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської облорганізації «Батьківщини» з посиланням на юриста А.АВАКОВА Романа МОСКАЛЯ.

За словами Р.МОСКАЛЯ, причиною звернення до суду стала постанова облвиборчкому, який закликав А.АВАКОВА «утримуватися від дій, що перешкоджають роботі Харківської обласної виборчої комісії».

Таке рішення виборчком ухвалив, розглянувши скарги трьох громадян на дії А.АВАКОВА у ніч на 23 жовтня біля типографії «Фоліо-Плюс», які могли перешкодити реалізації їхнього конституційного права на волевиявлення.

Юрист наголосив, що А.АВАКОВ не перешкоджав роботі облвиборчкому та діяв виключно у межах законодавства, а тому вимагає скасувати постанову комісії.

«Ми готові довести, що зазначена постанова облвиборчкому є політичним замовленням. Ми доведемо, що Арсен АВАКОВ не порушував норм виборчого законодавства і діяв винятково у рамках правового поля», - заявив Р.МОСКАЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня народні депутати Володимир ФІЛЕНКО та Олексій ЛОГВІНЕНКО виявили у харківському видавництві «Фоліо-Плюс» друкування неврахованих виборчих бюлетенів.

Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо-Плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах було виявлено 12 тисяч 700 бюлетенів.

У свою чергу прес-служба Харківської обласної організації Партії регіонів звинуватила представників ВО «Батьківщина» зірвати виборчий процес на Харківщині.

Прокуратура Харкова, здійснивши перевірку, не виявила підстав для порушення кримінальної справи у зв’язку із заявами про факт виявлення у друкарні «Фоліо-Плюс» неврахованих виборчих бюлетенів.