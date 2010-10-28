Наливайченко: влада краде право вибору, а ТВК перетворилися на "кілерів"

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО під час перебування на Чернігівщині закликав громадськість іти на вибори та голосувати за патріотичні сили, які мають програму дій, повідомили УНІАН у прес-службі НУ.

«Варто голосувати за тих людей, які користуються повагою, голосувати за програму дій, а не за біг-борди, ролики», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас він наголосив, що чинна влада “всіма своїми діями демонструє бажання перемогти на цих виборах за будь-яку ціну, у тому числі через порушення закону”. Він навів численні приклади порушень виборчого законодавства. Зокрема, за його словами, виборчі комісії на всіх рівнях сформовано переважно з представників влади, що “несе пряму загрозу фальсифікації результатів голосування”. Партія регіонів, зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “штучно закріпила за собою перші номери в більшості виборчих бюлетенів, сподіваючись у такий спосіб отримати підтримку громадян, низці опозиційних кандидатів та місцевих партійних організацій безпідставно відмовлено в реєстрації, а отже участі у виборах”.

«ТВК по суті перетворилися на політичних кілерів, партія влади знімає з виборів усі опозиційні партії, - наголосив політик. - Вільні вибори можливі тільки за умови, якщо кожен з нас прийде на дільниці. Треба отримати бюлетень, перевірити чи він підписаний, чи на ньому є печатка, і голосувати за переконаннями, а не за вказівкою».

Він нагадав, що партія «Наша Україна» веде кампанію захисту чесних виборів, захисту кожного голосу. У рамках кампанії працює «гаряча» телефонна лінія, на яку кожен свідомий виборець має можливість повідомити про порушення виборчого законодавства і отримати невідкладну правову допомогу (0-800-50-28-18). У день виборів і в ніч підрахунку голосів телефон працюватиме цілодобово.

«Влада краде в українців право вибору – одне з основоположних демократичних прав, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. - Усі, хто каже, що місцеві вибори не мають значення – брешуть. Для нас дуже важливо, щоб в Україну не повернулася совкова однопартійна система. Колись була одна партія КПРС і чорні «волги», тепер – чорні мерседеси – і так – до районного рівня, і все одна партія, і все “стабільно”, і все залізобетонно”.

«Наша Україна», - відзначив він, - не збирається миритися з політичною сваволею, яка чиниться чи то з мовчазної згоди, чи то за прямою вказівкою влади. Ми переконані, що цю владу необхідно взяти під контроль».