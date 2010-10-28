Льовочкін не сумнівається, що Янукович переможе у 2015-ому

ГЛава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН вважає, що зміни до Конституції не стосуватимуться послаблення повноважень глави держави.

Про це він сказав у інтерв`ю газеті «Сегодня» (№239 від 28 жовтня).

«У своєму зверненні до народу після рішення Конституційного Суду Президент чітко сказав, що Конституція вимагає покращення, що все подальші дії з її вдосконалення будуть системними і прозорими. Він підтримує ідею конституційної асамблеї, ідею всенародного обговорення нового закону. Зараз ведеться підготовча робота в цьому напрямі, і я переконаний, що вона буде успішною», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Відповідаючи на питання, «в якому напрямі змінюватиметься Конституція – посилення повноважень Президента чи повернення до парламентсько-президентської республіки?», С.ЛЬОВОЧКІН сказав: «Головне, не у кого більше повноважень, а як вони реалізуються. Попередні п`ять років ми бачили, що у екс-Президента був період з великими і меншими повноваженнями, але, проте, мало що було зроблено для підвищення конкурентоспроможності нашої країни. Повноваження потрібні главі держави, щоб реалізувати головне завдання, з яким Президент переміг на виборах - воно полягає в модернізації України, в проведенні системних реформ».

При цьому він висловив переконання, що ті повноваження, якими наділяє його нинішня Конституція, дозволять ефективніше просувати реформи, долати опір бюрократії.

Відповідаючи на питання, «грубо кажучи, чекати, що повноваження Президента будуть послаблені, не варто?», С.ЛЬОВОЧКІН зазначив: «Поза сумнівом. Щоб проводити реформи, потрібна сильна влада. У перспективі, я думаю, потрібний широкий суспільний діалог, наприклад, у рамках конституційної асамблеї, зокрема, можливо, і навколо форми правління, і посилення тієї чи іншої гілки влади. Хоча я вважаю, що не буває сильних і слабких повноважень, бувають сильні та слабкі керівники. Крім того, в Конституції буде зафіксовано принцип розділення влад, прописана система противаг, як це зроблено в подібних документах у демократичних країнах».

Водночас він упевнений, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ переможе на виборах глави держави в 2015 році, «оскільки він обрав єдино вірний курс – проведення реформ, модернізацію держави, підвищення конкурентоспроможності, розвиток України», сказав С.ЛЬОВОЧКІН.