Жванія готує варіант на той випадок, якщо НУ-НС не об'єднається

Координатор депутатської групи "Право вибору", член Колегії Християнсько-Демократичного Союзу Давид ЖВАНІЯ заявляє, що поки що рано говорити про створення окремої парламентської фракції на базі групи "Право вибору".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Д.ЖВАНІЇ, про це він сказав в інтерв`ю "Профілю".

Зараз, за його словами, головна мета – докласти максимальних зусиль для консолідації фракції "Наша Україна – Народна самооборона".

"Сьогодні ми переживаємо останній етап запрошення до об`єднання всередині НУ-НС. Завдання номер один – консолідувати "Нашу Україну – Народну самооборону", – підкреслив народний депутат.

Д.ЖВАНІЯ заявив, що якщо до кінця 2010 року не буде позитивних результатів, то з нового року створюватиметься власна фракція. "У нас для цього досить повноважень і людей, які готові відповідати за свої дії", – вважає координатор групи "Право вибору".

За словами Д.ЖВАНІЇ, до такої фракції може увійти більше 40 депутатів. "Тільки велика фракція у складі парламенту може мати політичну перспективу і ефективно працювати на країну", – зазначив він.