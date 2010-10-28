Янукович домовляється з Алієвим про збільшення поставок нафти

Президенти України і Азербайджану Віктор ЯНУКОВИЧ і Ільхам АЛІЄВ домовилися про початок роботи над стратегічним договором, що передбачає значне збільшення азербайджанських енергоносіїв до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глави держав заявили на спільній прес-конференції, що відбулася після проведення сьогодні в Києві українсько-азербайджанських переговорів.

Як відзначив В.ЯНУКОВИЧ, особливе місце в двосторонніх торговельно-економічних відносинах займає питання розвитку паливно-енергетичної сфери.

«Ми домовилися про те, що створимо спільну робочу групу, яка відпрацює стратегічний договір між нашими країнами, який передбачатиме значне збільшення обсягів енергетичних ресурсів Азербайджану до України», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він не виключив, що ця співпраця розповсюджуватиметься і на треті країни, наприклад, Росію.

Як особливо відзначив В.ЯНУКОВИЧ, збільшення поставок азербайджанських енергоносіїв до України, зокрема, нафти, здійснюватиметься з метою наповнення нафтопроводу «Одеса-Броди» і запуску його в аверсному режимі.

«І ми розраховуємо, що ця програма впродовж кількох років створить умови для значного збільшення поставок енергоносіїв», - сказав він.

У свою чергу, І.АЛІЄВ заявив, що азербайджанська сторона вже почала поступове збільшення енергоносіїв до України. Він уточнив, що цього року Азербайджан вже поставив до України більш як 1 млн. тонн нафти.

«І ми розраховуємо в майбутньому нарощувати обсяги поставок, оскільки ми плануємо нарощувати видобуток азербайджанської нафти», - сказав Президент Азербайджану.

І.АЛІЄВ також заявив про перспективи постачання через Азербайджан до України нафти держав східного побережжя Каспійського моря.