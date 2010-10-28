Міжнародного спостерігача підозрюють у підграванні одному з кандидатів

На темі друку фальшивих бюлетенів спекулюють не тільки представники опозиції, але й влади.

Про це говориться в переданому УНІАН коментарі директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО з приводу численних заяв про масовий друк неврахованих виборчих бюлетенів у ряді регіонів України.

Він відзначив, що тема фальсифікації виборів шляхом друку зайвих бюлетенів, ставши «топовою» під кінець виборчих перегонів, все частіше доводиться до стадії фарсу.

«Перші заяви про невраховані бюлетені призвели до обурень учасників передвиборчих перегонів і початку процесів з розслідування фактів появи цих бюлетенів. Так було в Харкові. Проте ажіотаж навколо цієї теми почав спадати, як тільки було проведено калькуляцію, під час якої з`ясувалося, що названі опозицією 12 тисяч бюлетенів становлять не більше 0,5% голосів. В Одесі, очевидно, вирішили піти далі. Тут називають цифру до 250 тисяч бюлетенів. Причому, подано це таким чином, що інформація з`явилася не з опозиційного табору, а з команди нинішнього мера Едуарда ГУРВІЦА. Проте верхом цинізму стали заяви з цього приводу з боку іноземного спостерігача – Брайана МЕФФОРДА, який ще 2 роки тому вручав ГУРВІЦУ звання «Герой демократії», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, подібна тактика призвела до профанації інституту демократії й стала наслідком активного підключення до кампанії Е.ГУРВІЦА іноземних і ряду вітчизняних політтехнологів, які позиціонують себе як кризові менеджери.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні представник Комітету «За відкриту демократію» Б.МЕФФОРД за результатами проведеного оцінювання передвиборчої ситуації в Одесі заявив, що на замовлення міської територіальної виборчої комісії в Одесі надруковано 1 мільйон виборчих бюлетенів, «що більш ніж на чверть мільйона перевищує кількість виборців Одеси».