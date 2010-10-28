Азаров потішився єдиною в Києві велодоріжкою, та велів пересідати

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що в Києві назріла ситуація, коли необхідно розвантажувати столицю від автомобільного транспорту і пересідати на велосипеди.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву М.АЗАРОВ зробив сьогодні після того, як проїхав по відремонтованій дорозі по вулиці Здолбунівській, уздовж якої побудована велосипедна доріжка.

«Вперше в Києві з`явилася велосипедна доріжка. ПОПОВ і далі їх будуватиме. Йому, так би мовити, вперед! Це важлива і потрібна справа. Треба взагалі розвантажувати місто Київ від автомобілів і пересідати на велосипеди. Отже, розвиватимемо цей напрям», - сказав М.АЗАРОВ.