Представників малого та середнього бізнесу знову скликають під ВР

У п’ятницю, 29 жовтня, о 10.00, представники малого та середнього бізнесу пікетуватимуть Верховну Раду України на знак протесту проти ухвалення нового Податкового кодексу.

Як повідомив УНІАН організатор акції - Український союз підприємців, на знак протесту проти дій влади підприємці планують спалити макет проекту Податкового кодексу.

Аналогічні акції о 10.00 розпочнуться в усіх обласних центрах перед приміщеннями обласних держадміністрацій.

Організатори акції також розповсюдили звернення до підприємців, у якому зазначається, що «влада хоче знищити малий бізнес Податковим кодексом». Вони закликали підприємців прийти завтра «о 10.00 до своєї адміністрації чи до Верховної Ради України і висловити протест проти проекту Податкового кодексу».

«Об’єднання підприємців! Організуйте таку акцію 29.10.10 р. у своєму місті. Покажіть владі чого вартий їх проект Податкового кодексу і попередьте, що 04.11.2010 р. підприємці вийдуть на Всеукраїнську акцію протесту під Верховну Раду України», - зазначається у зверненні.