Польські митники можуть заблокувати кордон з Україною?

Працівники Митної служби Польщі можуть зважитися на проведення акції протесту, яка значно ускладнить перетин східного кордону країни.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомили представники кількох профспілок польських митників, які, проте, не змогли відповісти на питання, коли може бути прийняте рішення про проведення акції протесту.

Голова Об`єднання профспілок Митної служби Польщі Барбара СМОЛІНСЬКА сказала, що на даний момент не має в своєму розпорядженні інформації про заплановану на найближчий час акцію. Водночас, за її словами, ситуація розвивається дуже динамічно.

У свою чергу, представник профспілки Celnicy pl Славомир СІВИ заявив, що 90% митників, які працюють на кордоні в мобільних групах, обурені прийнятою Міністерством фінансів, яке курирує службу, класифікацією співробітників.

«Всі стривожені. Не вистачає однієї іскри, щоб повторилася ситуація січня 2008 року», - сказав він, нагадавши, що тоді рух вантажного транспорту на східному кордоні було практично заблоковано.

Представник профспілки відзначив, що зміни в нормативних актах прирівнюють співробітників, які прослужили на митниці 20 років, до рівня тих, хто лише починає свою роботу, що „демотивує співробітників” митниці й „відкриває вікно до зростання корупції”.

С.СІВИ додав, що зміни також обмежують можливості кар`єрного зростання і збільшення зарплати, зазначивши, що більшість митників одержують невелику зарплату.

Представник Мінфіну повідомив УНІАН, що міністерство не має в своєму розпорядженні інформації про можливі акції протесту митників на східному кордоні Польщі.

Довідка УНІАН. Згідно з польським законодавством, митники не можуть проводити традиційні акції протесту. Водночас вони можуть масово брати відпустки або протестувати "по-італійськи": дуже скрупульозно все перевіряти, що може призвести до формування на кордоні довгих черг.