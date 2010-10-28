Машину тернопільського мера протаранив п'яний студент на БМВ

Водій, який вчора врізався в автомобіль «Нісан», що обслуговує міського голову Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО, перебував у нетверезому стані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків управління міліції Тернопільської області.

За даними правоохоронців, спричинив ДТП студент заочного відділення одного з вишів Тернополя, житель міста Волочиськ Хмельницької області. Керуючи автомобілем «БМВ», він не дотримався безпечної швидкості та, не врахувавши ситуацію на дорозі, в’їхав в автомобіль «Нісан». Останній, за інформацією відділу громадських зв’язків, внаслідок аварії отримав незначні пошкодження – розбито лівий задній ліхтар, бампер, пошкоджено крило.

Працівники міліції склали на жителя Хмельницької області протоколи за статтями 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня близько 23.00 в автомобіль мера Тернополя ззаду на великій швидкості в’їхала іномарка. Самого Р.ЗАСТАВНОГО у цей час в автомобілі не було. Мер заявив, що розцінює ДТП як замах та провокацію щодо нього «як лідера цих перегонів на посаду міського голови».