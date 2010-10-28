Машину тернопільського мера протаранив п'яний студент на БМВ

18:07, 28 жовтня 2010
Політика
3569 0

Заставний стверджує, що це був замах

Водій, який вчора врізався в автомобіль «Нісан», що обслуговує міського голову Тернополя Романа ЗАСТАВНОГО, перебував у нетверезому стані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі громадських зв’язків управління міліції Тернопільської області.

За даними правоохоронців, спричинив ДТП студент заочного відділення одного з вишів Тернополя, житель міста Волочиськ Хмельницької області. Керуючи автомобілем «БМВ», він не дотримався безпечної швидкості та, не врахувавши ситуацію на дорозі, в’їхав в автомобіль «Нісан». Останній, за інформацією відділу громадських зв’язків, внаслідок аварії отримав незначні пошкодження – розбито лівий задній ліхтар, бампер, пошкоджено крило.

Працівники міліції склали на жителя Хмельницької області протоколи за статтями 130 (керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) та 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня близько 23.00 в автомобіль мера Тернополя ззаду на великій швидкості в’їхала іномарка. Самого Р.ЗАСТАВНОГО у цей час в автомобілі не було. Мер заявив, що розцінює ДТП як замах та провокацію щодо нього «як лідера цих перегонів на посаду міського голови».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter