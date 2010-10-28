Студентів зняли з пар на зустріч з Костусєвим?

Сьогодні за наказом ректора Одеського державного економічного університету Михайла ЗВЕРЯКОВА студентів цього вишу зняли з пар для зустрічі в актовому залі з кандидатом в мери Одеси Олексієм КОСТУСЄВИМ, повідомив УНІАН керівник управління молодіжної і сімейної політики Одеської міськради Андрій ЮСОВ.

Як уточнив А.ЮСОВ, «чинним законодавством агітація у навчальних закладах України заборонена».

«От я і закликаю всі контролюючі виборчий процес органи: виборчу комісію, правоохоронні органи, міжнародних та інших спостерігачів звернути належну увагу на це чергове грубе і неприпустиме правопорушення з боку кандидата на посаду міського голови Олексія КОСТУСЄВА», - сказав А.ЮСОВ.

Він нагадав, що «організація зустрічі в цьому одеському вузі, а кількома днями раніше у Політехнічному університеті та інших державних вишах є очевидним проявом застосування адміністративного ресурсу або тиску на молодь з боку керівництва Одеської облдержадміністрації і голови Антимонопольного комітету України Олексія КОСТУСЄВА».