Відеоконференція Арсенія Яценюка

29 жовтня, відбудеться відеоконференція лідера політичної партії «Фронт Змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА з партійними організаціями «Фронту Змін» у регіонах країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Фронту Змін", у київській студії у відеоконференції візьмуть участь голова Київської обласної організації партії Володимир ПОЛОЧАНІНОВ і керівник юридичного департаменту секретаріату партії Павло ПЕТРЕНКО.

Після закінчення відеоконференції відбудеться сесія запитання-відповіді П.ПЕТРЕНКА та В.ПОЛОЧАНІНОВА щодо перебігу виборчої кампанії, порушень та фальсифікацій на виборах, зокрема, в Київській області, та механізмів захисту результатів у день виборів.

У Києві телеміст відбудеться у приміщенні ВАТ «Укртелеком» (вул. Богдана Хмельницького, 38). Початок відео-конференції - об 11.00.

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