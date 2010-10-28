ЦВК зобов'язав зареєструвати кандидатів Тігіпка в Ясинуватій

Сьогодні Центральна виборча комісія за скаргою Донецької обласної організації партії «Сильна Україна» зобов`язала Ясинуватську міську територіальну виборчу комісію зареєструвати список кандидатів у депутати від цієї партії до Ясинуватської міської ради і кандидата на пост міського голови Наталію АНДРІЄНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної організації партії «Сильна Україна».

Як сказав голова Донецького обласного бюро «Сильної України» Владислав ДРЕГЕР, «ми переконалися, що в нашій країні працює закон про вибори, і окремі керівники на місцях, які намагаються незаконними методами проводити неправомірні рішення, зазнали фіаско. Донецька обласна організація партії Сергія ТІГІПКА чекає з нетерпінням реалізації цього рішення на рівні Ясуноватської міської ТВК».

В.ДРЕГЕР нагадав, що 5 жовтня Ясинуватською міськорганізацією «Сильної України» було подано всі необхідні документи для реєстрації кандидатів до місцевих органів влади.