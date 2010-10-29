Яценюк: не треба брехати, що турбуєтесь про людей

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК закликав лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО мобілізувати всіх народних депутатів від БЮТ, аби не допустити незаконного продовження терміну повноважень Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту Змін», про це він сказав на прес-конференції в Рівному.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що наразі немає конституційних способів до 2012 року продовжити термін повноважень парламенту нинішнього скликання. За його словами, Конституція України, дію якої відновив Конституційний Суд, вимагає проведення виборів до Верховної Ради у березні 2011 року.

«Якщо Президент ЯНУКОВИЧ отримав повноваження Президента КУЧМИ, то це означає, що сьогоднішній парламент отримує терміни парламенту часів Президента КУЧМИ», - підкреслив він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, навіть якщо парламент отримає позитивний висновок Конституційного Суду щодо продовження терміну повноважень ВР, у визначені законодавством терміни народні депутати не встигають внести зміни до Конституції.

«Якщо вони внесуть ці зміни - це буде порушення процедури. А я нагадаю: політична реформа 2004 року була скасована саме на підставі порушення процедури», - підкреслив він.

У прес-службі партії нагадали, що лідер «Фронту Змін» звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА як до гаранта Конституції з вимогою забезпечити проведення виборів і фінансування виборчого процесу, як того вимагає Основний Закон, у березні наступного року.

А.ЯЦЕНЮК вважає продовження терміну повноважень парламенту «політичним злочином».

«Тому що це означає відібрати право людей обирати», - наголосив він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК звернувся до Ю.ТИМОШЕНКО «як до політичного лідера, у партійній фракції якого є 120 депутатів, із закликом забезпечити їхні голоси».

«Ми з НУ-НС точно забезпечимо 31 голос. Таким чином, у «регіоналів» не буде 300 голосів для продовження терміну повноважень нинішнього парламенту», - зауважив А.ЯЦЕНЮК.

Він закликав не дати можливості «вкрасти владу в народу, адже вибори - це можливість для народу змінити владу».

Лідер «Фронту Змін» також спростував твердження влади про неможливість провести вибори через те, що вони обійдуться у 1,5 млрд. грн.

«Чи 1,5 мільярди сьогодні платити, чи через рік - їх все одно треба буде платити», - сказав він. При цьому лідер партії зазначив, що «80% коштів, які йдуть на фінансування виборчої кампанії, - це зарплата членів виборчих комісій». «Просто люди трохи зароблять. Тому не треба брехати, що турбуєтесь про людей. Готуйтеся до виборів», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2010 р. Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлені дати проведення чергових виборів Президента і народних депутатів.

Запропонованими змінами передбачається, що чергові вибори народних депутатів відбуваються в останню неділю жовтня п`ятого року повноважень Верховної Ради, а чергові вибори Президента - в останню неділю березня п`ятого року повноважень.

Водночас, згідно із Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням КС від 30 вересня 2010 року, знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV.