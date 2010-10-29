Янукович поїде до Медведєва наступного місяця
11:08, 29 жовтня 2010Політика
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Лоскутов: співпраця активізувалася
Президенти України та Росії Віктор Янукович та Дмитро Медведєв зустрінуться в Москві в рамках засідання українсько-російської міждержавної комісії 26 листопада, повідомив радник-посланник посольства Росії в Україні Всеволод Лоскутов.
Він зазначив, що останнім часом українсько-російська співпраця активізувалася, і зустрічі на найвищому рівні відбуваються частіше.
За словами дипломата, результат цих зустрічей став продуктивнішим, про це свідчить і засідання комітету з питань економічного співробітництва російсько-української міждержавної комісії, яке відбулося в Києві в середу.
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