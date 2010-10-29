Янукович у 2012-му отримає докази свободи слова в Україні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що проведення у Києві у 2012 році Всесвітнього газетного конгресу стане вагомим чинником розвитку свободи слова і демократії в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України заявив під час зустрічі з генеральним директором Всесвітньої асоціації видавців газет і новин Крістофером РІССОМ, яка відбулась сьогодні в Києві.

Глава держави зробив наголос на тому, що проведення у 2012 році чергового Всесвітнього газетного конгресу під егідою Всесвітньої асоціації видавців газет і новин є дуже важливим для України, адже саме в цей період в державі буде проходити чемпіонат Європи з футболу.

«До цього часу буде збудована і оновлена відповідна інфраструктура, в тому числі готельна і виставкова. І проведення цього дуже важливого форуму буде свідченням того, що держава є привабливою для вільних журналістів», - також відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

В цьому контексті Президент також акцентував увагу на важливості розвитку інформаційного ринку України.

«Це також шлях до розвитку демократії, свободи слова. Це є утвердженням України як демократичної держави», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

У свою чергу К.РІСС подякував керівництву України і особисто В.ЯНУКОВИЧУ за запрошення провести черговий Всесвітній газетний конгрес в Україні.

Він також позитивно оцінив наявну позицію керівництва Всесвітньої асоціації видавців газет і новин щодо реалізації такої української ініціативи в 2012 році напередодні Чемпіонату з футболу.

К.РІСС наголосив на масштабності і високому світовому авторитеті його організації, до якої входять близько 80 національних асоціацій видавців газет, а також представники ЗМІ із 122 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня президент Всесвітньої газетної асоціації (World Association of Newspapers and News Publishers - WAN-IFRA Гевін О`РЕЙЛЛІ на раді директорів WAN-IFRA під час роботи всесвітнього форуму редакторів, який проходив у Гамбургу (Німеччина), заявив, що в 2012 році в Україні відбудеться Всесвітній газетний конгрес.

"Ми одержали запрошення від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провести в Києві Всесвітній газетний конгрес в 2012 році. Ми погодимо це питання з Радою директорів упродовж найближчих місяців", - повідомив він.

Довідка УНІАН. Всесвітня газетна асоціація є некомерційною, недержавною організацією, яка створена в 1948 році і представляє понад 18 тисяч видань на п`яти континентах. WAN-IFRA має статус офіційного консультанта, який представляє інтереси газетної індустрії в ЮНЕСКО, ООН і в Раді Європи. Один з напрямів діяльності – захист і просування економічної незалежності газет як необхідної умови для цієї свободи.