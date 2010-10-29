Льовочкін каже, що зміни в уряді - не за горами

Максимум через два місяці завершиться адміністративна реформа, що призведе до зміни персонального складу уряду та структури виконавчої влади загалом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН сьогодні на брифінгу у Києві.

Він розповів про можливий алгоритм, який вбачає Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відносно подальшої долі структури і персонального складу уряду.

“Спочатку буде проведена адміністративна реформа. Буде визначена структура уряду, структура центральних органів виконавчої влади. Після того буде формуватися, у відповідності з Конституцією, персональний склад Кабінету міністрів. І пройде процедура перепризначення людей, які були призначені на посаді відповідно до категорії президентської номенклатури після відновлення дії Конституції 1996 року”, - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Глава АП висловив переконання, що ці процеси у рамках адміністративної реформи відбудуться упродовж найближчих місяців. “Два - максимум”, - уточнив С.ЛЬОВОЧКІН.