Координатор ЄНП: українська влада провалила тест на демократію

Українська влада провалила тест на демократію, вважає член Європейського парламенту, координатор Європейської народної партії із зовнішньополітичних справ Елмар БРОК.

Як ідеться у його заяві, переданій агентству УНІАН, «я глибоко стурбований постійним погіршенням внутрішньої ситуації в Україні, зокрема, у світлі місцевих виборів, запланованих на 31 жовтня 2010 року. Попри рішучі та чіткі заклики Європейської народної партії (ЄНП) до Президента ЯНУКОВИЧА та української влади, антидемократичні дії продовжуються та вже набули системного характеру. Державні посадовці так і не спромоглись виправити серйозні недоліки правової системи та запровадити невідкладні заходи, необхідні для забезпечення прозорості та сприяння довірі виборців”.

Як наслідок, вважає Е.БРОК, весь виборчий процес позначається “критичною масою фактів переслідування громадських активістів, залякування кандидатів від опозиції, тиску на засоби інформації, зростання зловживання владою та інших маніпуляцій”.

“Серед найбільш очевидних та обурливих прикладів таких дій, - зауважив координатор ЄНП, - незбалансований склад виборчих комісій, у яких відкрито домінують представники правлячої партії, створення і підтримка фіктивних партійних структур та відмова реєструвати законні осередки партії «Батьківщина» у низці областей, зокрема Київській та Львівській областях. Ці абсолютно неприйнятні факти роблять несуттєвими самі вибори, адже сумнівна правова база та нечесний виборчий процес унеможливлюють проведення вільних та чесних виборів, які відповідають європейським стандартам”.

“На жаль, українська влада провалила тест на демократію”, - наголосив Е.БРОК.

*** ЄНП є найбільшою та найвпливовішою європейською партією правоцентристів, до складу якої входять 73 партії-члени з 39 країн, президент Єврокомісії, президент Європейської Ради і президент Європарламенту, 14 голів держав-членів ЄС та 6 голів держав та урядів, які не є членами ЄС, 13 членів Єврокомісії. ЄНП є найбільшою групою у Європарламенті.