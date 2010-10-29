У КВУ заявляють про загрозу зриву виборів у Черкасах

У Комітеті виборців заявляють про загрозу зриву виборів у Черкасах через саботування роботи тер виборчкому.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН заступник голови Черкаської обласної організації Комітету виборців України Сергій ПАСІЧНИК.

За його словами, робота Черкаської міської територіальної виборчої комісії практично паралізована, є загроза, що вибори у Черкасах будуть зірвані. Серед причин він назвав затримку з передачею бюлетенів на кілька дільниць, є протидія з боку кількох ДВК, які гальмують виборчий процес. Крім того, деякі члени міської ТВК, за словами С.ПАСІЧНИКА, саботують роботу комісії.

С.ПАСІЧНИК додав: комісія працює, але темп її роботи дає підстави стверджувати, що вибори в Черкасах не встигнуть вчасно розпочати.