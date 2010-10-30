ЦВК підкинула 75,7 тисяч на на повторний друк бюлетенів у Криму

Центральна виборча комісія на своєму засіданні в суботу ухвалила рішення виділити додатково 75,7 тис. гривень на повторний друк виборчих бюлетенів для Центральної районної у місті Сімферополі виборчої комісії АР Крим.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ ЦВК, вдповідне звернення від Ради міністрів АРК надійшло 30 жовтня.

«Розглянувши зазначене звернення, ЦВК затвердила розподіл додаткових коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 31 жовтня 2010 року для Ради міністрів АРК», - наголошується у повідомленні.

Цю постанову буде надіслано Міністерству фінансів України на погодження, а також до прокуратури Автономної Республіки Крим для перевірки обставин псування виборчих бюлетенів, пояснили в ЦВК.