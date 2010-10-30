Партія Тимошенко заявляє, що на вибори повернули її львівський клон

Сьогодні Львівський окружний адміністративний суд скасував постанову обласної ТВК, яка зняла з реєстрації фальшиві списки «Батьківщини» до Львівської обласної ради.

Партія «Батьківщина» оскаржує це рішення у встановленому порядку, а також має намір звертатись до міжнародних судів і наполягати на тому, аби результати виборів на Львівщині було визнано недійсними, як такі, що істотно спотворюють волевиявлення виборців, повідомляє офіційний сайт політсили.

Нагадаємо, 29 жовтня Львівський окружний адміністративний суд визнав недійсною партійну конференцію, на якій делегати одноголосно відкликали фальшиві списки «Батьківщини» до Львівської обласної ради.

«Ці два рішення суду, яки відкрили шлях на вибори клону «Батьківщини» і спискам, у яких немає партійців, а є прихильники провладної Партії регіонів, є абсурдними і такими, що порушують Конституцію та закони України, - коментує лідер Львівської обласної «Батьківщини» Роман Ілик. – Це не компетенція судів визначати, чи була законною партійна конференція. Бо згідно з роз’ясненням Конституційного суду, українським судам не підвідомчі справи про внутрішню діяльність політичних партій».

За словами Романа Ілика, все, що відбувалось останні чотири місяці навколо партійного осередку «Батьківщини» - добре спланована гра. «Усе було спрямовано на те, аби заплутати та дезорієнтувати виборця. У кінцевому результатів, сотні тисяч виборців Львівщини є обдуреними, а партія позбавлена можливості бути представленою у Львівській обласній та міській радах», - зазначив він.