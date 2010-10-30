В Одесі прийом бюлетенів відбувається в закритому режимі

Голови виборчих комісій позбавляються від довірених осіб кандидатів в депутати, щоб приховати кількість одержаних бюлетенів. Про це повідомив кандидат в депутати Одеської міськради по мажоритарному округу № 60 Андрій ЮСОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «одержавши інформацію про невідповідність на деяких дільницях довірені особи прибули сьогодні на них для того, щоб проконтролювати ситуацію. Проте голови дільничних комісій їх вигнали з приміщень виборчих дільниць № 340 і № 341».

«В обох випадках довірені особи переконалися, - підкреслив А.ЮСОВ, - що голови дільничних комісій ухвалювали рішення позбавиться довірених осіб після отримання телефонних рекомендацій від представників партій. З урахуванням цього, можна припускати, що голови комісій через партійне втручання можуть впливати на результати виборів».

«Сьогодні ж з приводу цих порушень законодавства подано позови до суду, - підсумував кандидат в депутати.

Як повідомили в обласній організації Комітету виборців України, подібні факти знехтування законодавства виборчкомами зафіксовані і на інших дільницях. «Коли спостерігач від КВУ спробував потрапити на засідання однієї з дільничних комісій, в ході якого проходила видача бюлетенів, - зазначив голова облКВУ Анатолій БОЙКО, - його туди просто не допустили».

При цьому голова комісії послався на те, що виборчком працює на режимному об`єкті. «Не розумію, навіщо треба було створювати проблему на "порожньому місці". Якщо з бюлетенями все гаразд і все в рамках закону, чом би це не показати? Якщо відбуваються маніпуляції, це нерозумно таким чином організовувати», - резюмував А.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, експерти Одеської обласної організації Комітету виборців України висловили обурення протиправними діями Одеської ТВК під час видачі бюлетенів дільничним комісіям.