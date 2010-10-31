Іноземця, якого приймав Янукович, на вулиці затримала міліція

Генерального директора Всесвітньої газетної асоціації (WAN-IFRA) Крістофа Рісса та представника компанії INMA Яна Вагнера, іноземних гостей Другого Всеукраїнського газетного конгресу, затримала на вулиці міліція - з метою встановлення особи. Про цей інцидент "Телекритиці" повідомила генеральний директор АНРВУ (Асоціація «Незалежні Регіональні Видавці України») Оксана Бровко.

Нагадаємо, Крістоф Рісс прибув до Києва на запрошення президента України. 29 жовтня пан Рісс зустрічався з Віктором Януковичем з приводу обговорення можливості проведення Всесвітнього газетного конгресу в Києві у 2012 році.

За словами пані Бровко, іноземних гостей - Крістофа Рісса та Яна Вагнера - затримали 30 жовтня під час екскурсії по Києву на оглядовому майданчику у парку Слави.

Крістоф Рісс та Ян Вагнер разом з перекладачем та гідом рухалися в бік Києво-Печерської Лаври. До них підійшли двоє міліціонерів і попросили пред`явити документи. Гід і перекладач показали свої паспорти, а Рісс і Вагнер - ID-картки. «Міліціонери сказали, що цього недостатньо, і почали вимагати, щоб за ними прослідували до райвідділу міліції для встановлення особи одного і іншого. З хвилин двадцять з ними розбиралися, намагалися пояснити, що особу можуть встановити шляхом перевірки останніх новин на сайті президента України, хто такий Крістоф Рісс. І після 20 хвилин шокової розмови перекладачки президента Всесвітньої газетної асоціації і тих двох міліціантів, вони нарешті погодилися їх відпустити і не тягнути до міліції», - розповідає Оксана Бровко.

За її словами, один з міліціонерів представився сержантом Печерського райвідділу Киреком Олегом Івановичем, інший правоохоронець свого імені не назвав.

«При цьому ще й чомусь міліціонери були не настільки кваліфіковані, щоб зрозуміти, що таке ID-картки. Людина приїхала в Україну вперше на Всеукраїнських газетний конгрес для того, щоб висловити свою підтримку... Вчора пан Рісс мав зустріч з президентом, а наступного дня його потягли до відділку міліції», - коментує генеральний директор АНРВУ.