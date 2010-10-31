Іноземця, якого приймав Янукович, на вулиці затримала міліція

08:49, 31 жовтня 2010
Політика
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ID-карток для сержанта було не достатньо

Генерального директора Всесвітньої газетної асоціації (WAN-IFRA) Крістофа Рісса та представника компанії INMA Яна Вагнера, іноземних гостей Другого Всеукраїнського газетного конгресу, затримала на вулиці міліція - з метою встановлення  особи. Про цей інцидент "Телекритиці"  повідомила генеральний директор АНРВУ (Асоціація «Незалежні Регіональні Видавці України») Оксана Бровко.

Віктор Янукович і гендиректор Всесвітньої асоціації видавців газет і новин Крістофер Рісс під час зустрічі в КиєвіНагадаємо, Крістоф Рісс прибув до Києва на запрошення президента України. 29 жовтня пан Рісс зустрічався з Віктором Януковичем з приводу обговорення можливості проведення Всесвітнього газетного конгресу в Києві у 2012 році.

За словами пані Бровко, іноземних гостей - Крістофа Рісса та Яна Вагнера - затримали 30 жовтня під час екскурсії по Києву на оглядовому майданчику у парку Слави.

 Крістоф Рісс та Ян Вагнер разом з перекладачем та гідом рухалися в бік Києво-Печерської Лаври. До них підійшли двоє міліціонерів і попросили пред`явити документи. Гід і перекладач показали свої паспорти, а Рісс і Вагнер -  ID-картки. «Міліціонери сказали, що цього недостатньо, і почали вимагати, щоб за ними прослідували до райвідділу міліції для встановлення особи одного і іншого. З хвилин двадцять з ними розбиралися, намагалися пояснити, що особу можуть встановити шляхом перевірки останніх новин на сайті президента України, хто такий Крістоф Рісс. І після 20 хвилин шокової розмови перекладачки президента Всесвітньої газетної асоціації і тих двох міліціантів, вони нарешті погодилися їх відпустити і не тягнути до міліції», - розповідає Оксана Бровко.

За її словами, один з міліціонерів представився сержантом Печерського райвідділу Киреком Олегом Івановичем, інший правоохоронець свого імені не назвав.

 «При цьому ще й чомусь міліціонери були не настільки кваліфіковані, щоб зрозуміти, що таке ID-картки. Людина приїхала в Україну вперше на Всеукраїнських газетний конгрес для того, щоб висловити свою підтримку... Вчора пан Рісс мав зустріч з президентом, а наступного дня його потягли до відділку міліції», - коментує генеральний директор АНРВУ.

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