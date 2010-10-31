Голові ДВК погрожували лезом - міліція порадила самій розбиратись

У Краматорську Донецької області вранці 30 жовтня невідомі погрожували голові дільничної виборчої комісії №16066 Наталії КУЗЬМИК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Опори», за словами Н.КУЗЬМИК, вранці чоловік привіз її на виборчу дільницю. У дворі в цей час знаходився черговий автомобіль комісії з водієм і працівник міліції. Проте, коли через кілька хвилин голова комісії спробувала зателефонувати водієві, він не відповів на дзвінок. «Я вирішила сама вийти на подвір’я. На ганку до мене підішли двоє короткострижених молодих людей. Один з них крутив у пальцях лезо. Вони сказали мені, що не варто стрибати вище голови, не хотілося б псувати таку симпатичну мордочку», - розповіла Н.КУЗЬМИК. Після того, що сталося, вона відразу ж викликала міліцію.

Працівник міліції, що прибули на місце події, заяву від Н.КУЗЬМИК не прийняли і в некоректній формі порекомендували їй розібратися зі своїми особистими контактами, йдеться в повідомленні. Після особистого втручання кандидатів у депутати міськради Краматорська на місце прибула оперативно-слідча група.

За словами керівника прес-служби Краматорського міського відділу міліції Лілії ФЕСЕНКО, за даним випадком проводяться слідчі дії.