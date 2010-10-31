На 6 дільницях кандидатів від ЄЦ виключили з бюлетенів

На шести виборчих дільницях (№28039, 28040, 28041, 28042, 28043, 28044) у Слов’яносербському районі Луганської області члени виборчих комісій поставили відмітку «Вибув» навпроти партії „Єдиний центр” у бюлетенях з виборів депутатів обласної ради за партійними списками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі «Опора», про це стало відомо в територіальній виборчій комісії 30 жовтня о 20.00.

Як зазначили голови відповідних дільничних комісії, їм нібито про це усно дала вказівку зробити одна з членів Слов’яносербського районного ТВК Ольга ПЛОТНІКОВА. Водночас, жодних документів чи офіційних рішень ТВК про виключення партії «Єдиний центр» зі списку на бюлетенях в Луганську обласну раду їм ніхто не надавав.

Як повідомила спостерігачам “Опори” сама О.ПЛОТНІКОВА: «Такими інцидентами мене хочуть дискредитувати за активну позицію проти порушень, які чинить діюча влада. І це один з механізмів дискредитації».

За словами О.ПЛОТНІКОВОЇ, жодних вказівок вона нікому не давала. Більше того, жоден член ТВК не має права давати вказівки. Є лише рішення ТВК, які приймаються колегіально, і копії рішень у друкованому вигляді надаються всім ДВК. А своїми протизаконними діями (виключення партії «Єдиний Центр») члени шести ДВК порушили закон.

«Це самоуправство», - заявила О.ПЛОТНІКОВА.

Виборці, які хочуть проголосувати за «Єдиний Центр», не зможуть цього зробити на вказаних дільницях. Вже лунають заяви від політиків про те, що вибори на цих дільницях під загрозою, і можливо їх результати будуть визнані не дійсними.

Київ. 31 жовтня. УНІАН. На шести виборчих дільницях (№28039, 28040, 28041, 28042, 28043, 28044) у Слов’яносербському районі Луганської області члени виборчих комісій поставили відмітку «Вибув» навпроти партії „Єдиний центр” у бюлетенях з виборів депутатів обласної ради за партійними списками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянської мережі «Опора», про це стало відомо в територіальній виборчій комісії 30 жовтня о 20.00.

Як зазначили голови відповідних дільничних комісії, їм нібито про це усно дала вказівку зробити одна з членів Слов’яносербського районного ТВК Ольга ПЛОТНІКОВА. Водночас, жодних документів чи офіційних рішень ТВК про виключення партії «Єдиний центр» зі списку на бюлетенях в Луганську обласну раду їм ніхто не надавав.

Як повідомила спостерігачам “Опори” сама О.ПЛОТНІКОВА: «Такими інцидентами мене хочуть дискредитувати за активну позицію проти порушень, які чинить діюча влада. І це один з механізмів дискредитації».

За словами О.ПЛОТНІКОВОЇ, жодних вказівок вона нікому не давала. Більше того, жоден член ТВК не має права давати вказівки. Є лише рішення ТВК, які приймаються колегіально, і копії рішень у друкованому вигляді надаються всім ДВК. А своїми протизаконними діями (виключення партії «Єдиний Центр») члени шести ДВК порушили закон.

«Це самоуправство», - заявила О.ПЛОТНІКОВА.

Виборці, які хочуть проголосувати за «Єдиний Центр», не зможуть цього зробити на вказаних дільницях. Вже лунають заяви від політиків про те, що вибори на цих дільницях під загрозою, і можливо їх результати будуть визнані не дійсними.