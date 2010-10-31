У Броварах у приміщення виборчої дільниці закинули димові шашки

В Україні зранку на виборчих дільницях зафіксовано три надзвичайні пригоди - міліція

Київ. 31 жовтня. УНІАН. Станом на 10.00 в Україні на виборчих дільницях зафіксовано три надзвичайні пригоди, які не вплинули на процес голосування.

Як повідомив УНІАН директор Департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Дмитро АНДРЕЄВ, у Ніжині Чернігівської області на виборчій дільниці №1 не було внесено до списку прізвища одного з кандидатів в депутати. Недолік був усунений і виборча дільниця почала свою роботу.

На Полтавщині у селі Тахтаулово Полтавського району було виявлено нестачу 1 тисячі бюлетенів на дільниці. З цього приводу проводиться перевірка.

У Броварах вранці невідомі кинули у фойє школи №6, де розташована виборча дільниця, димові шашки. Дільниця працює у звичайному режимі, особи, які вчинили протиправні дії, встановлені. Вживаються заходи з їхнього затримання.