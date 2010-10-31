Томенко вважає, що Янукович під час свого звернення порушив закон

Один з лідерів ВО "Батьківщина" Микола ТОМЕНКО вважає, щo Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у вчорашньому зверненні до народу відносно місцевих виборів порушив законодавство щодо свого невтручання у виборчий процес.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

М.ТОМЕНКО нагадав, що напередодні глава держави заявляв, що він переживає за чесні вибори та наголошує за недопустимості застосування адмінресурсу. "Факт залишається фактом. Президент порушив чинне законодавство і свої обіцянки", - додав він. Зокрема, за його словами, Президент закликав усіх громадян брати участь у "будівництві нової країни", що є гаслом Партії регіонів під час усієї виборчої кампанії.

"Якщо вас закликають прийти та разом будувати нову країну, то цілком зрозуміло, що це є агітацією за Партію регіонів", - додав М.ТОМЕНКО. На його думку, люди прекрасно розуміють, що це була агітація.