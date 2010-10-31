Кримські регіонали спіймали за руку комуністів

За даними Сімферопольського міського виборчого штабу Партії регіонів, у кримській столиці вже зафіксовано перші спроби підкупу виборців різними політичними силами. Про це повідомляє інформагентство е-Крым.

У прес-службі штабу повідомили, що на підході до однієї з виборчих дільниць Сімферополя, розташованій по вулиці Балаклавська, 36, виборцям за 100 гривень пропонують проголосувати за кандидатів від Комуністичної партії, пред`явивши на виході як доказ відповідне фото, зроблене на мобільний телефон.

«З такою формою підкупу виборців ми в Криму вже стикалися неодноразово. Причому, за руку на цьому ловили представників саме тих політичних партій, керівники яких упродовж усієї передвиборної кампанії лякали виборців нібито підготовкою фальсифікацій з нашого боку», — прокоментував цей інцидент керівник сімферопольського штабу ПР Борис Фротман.

У прес-службі також відзначили, що представники Партії регіонів мають намір подати відповідні заяви за фактами підкупу виборців у територіальну виборчу комісію і правоохоронні органи.