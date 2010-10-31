«Батьківщина» не визнає результати виборів на Луганщині

На Луганщині партія «Батьківщина» через фальсифікації не визнає результати виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Луганському прес-клубі голова Луганської обласної організації партії ВО "Батьківщина" Ірина ВЕРИГІНА.

"Луганщина потонула у фальсифікаціях як під час підготовки голосування, так і в день самих виборів. При цьому більшість уповноважених служб не поспішають реагувати і виправляти порушення. Через це ми офіційно заявляємо про те, що такі вибори "Батьківщина" не визнає", - заявила І.ВЕРИГІНА.

За її словами, підстави для фальсифікацій закладено в самому законі про вибори. Нова редакція закону, що прийняли перед початком кампанії регіонали більшістю голосів у Верховній Раді, не має чіткого регулювання правил проведення виборів і дає можливість використовувати адмінресурс так, як ніколи він ще не використовувався в Україні.

"Батьківщина" вважає, що українці стали жертвою монополізованої влади, а місцеві вибори можуть стати останнім кроком до тоталітарного режиму в країні.

"Ми бачили, як відверто і безкарно порушувалися норми діючого законодавства під час кампанії: у нашому регіоні виготовлено більш як 2 мільйонів бюлетенів з помилками, тільки нашими активістами виявлені близько 7 тисяч зайвих бюлетенів, надрукованих на приватних друкарнях. Брутально переформатовуються комісії, якщо їхній склад не влаштовує Партію регіонів. Відбувалося залякування членів комісій і кандидатів у депутати нічними телефонними дзвінками, здійснювався тиск на близьких та рідних", - заявила І.ВЕРИГІНА.

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-центрі Луганської обласної організації КВУ, на Луганщині мобільні групи КВУ фіксують численні порушення.

Так, у м. Привілля (входить до складу Лисичанська) на виборчій дільниці в 29-й школі представники СДПУ(о) склали акт про те, що бюлетені, видані виборцям, не підписувалися членами комісії і тому будуть визнані недійсними. Аналогічні факти мають місце і на дільницях у Лисичанську.

У м.Сватово на дільниці № 27009 кандидат на посаду міського голови Євген РИБАЛКА звернув увагу, що член комісії оформила, у тому числі відірвала контрольні талони, усі сім бюлетенів, але видала літній жінці на руки тільки п`ять, а два - по виборам партійних списків в обласну раду і мажоритарних у міську раду - сховала до столу.

На виборчій дільниці №06011 у м. Красний Луч виборцям може не вистачити бюлетенів по виборам міського голови. На дільницю було отримано 2054 бюлетеня, у той час як кількість виборців в уточненому списку - 2535.

На виборах у Луганську у зведеннях з місць про порушення лідирує Жовтневий район. Так, на дільниці №08087 затримано жінку з пачкою вже заповнених бюлетенів. Її затримали спостерігачі "Фронту змін" та викликали міліцію. Але голова ДВК запевнила правоохоронців, що тут немає порушення закону, і жінку відпустили. Спостерігачі "Фронту змін" склали акт.

У приміщеннях дільниць дуже великі черги. Кандидат у депутати міської ради від «Фронту змін» простояв півтори години, перш ніж проголосував. Деякі виборці просто ідуть геть. Він також відзначив, що члени ДВК розгублені, не знають, як діяти в складних ситуаціях і вже просто не реагують ні на що.