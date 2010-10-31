Єфремов: у «Батьківщини» немає реальних підстав скаржитися

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ вважає, що у «Батьківщини» немає реальних підстав оскаржити результати місцевих виборів.

Про це він сказав в ефірі «Шустер live».

“Немає нічого нового в заявах представників БЮТ, вони і на минулих виборах весь час заявляли, що звертатимуться до судів і відстоюватимуть свою точку зору. Але наскільки я пам`ятаю, потім цих звернень (до суду) не було, були лише заяви», - відзначив він.

О.ЄФРЕМОВ припускає, що на місцевих виборах ситуація повториться, оскільки на цих виборах, на його думку, не було системних порушень, які б свідчили про системні порушення, що дозволяють поставити результати виборів під сумніви.

Водночас, народний депутат від БЮТ Сергій ВЛАСЕНКО, реагуючи на виступ О.ЄФРЕМОВА, відзначив, що про «демократичність» виборів свідчить бодай той факт, що «Батьківщину» зняли з голосування в Київській і Львівській області і т.д.