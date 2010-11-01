Екзит-пол: в Харкові Аваков на 4-5% випереджає Кернеса
Опитування Інституту перспектив міста
Кандидат на посаду Харківського міського голови, голова Харківської обласної організації «ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ лідирує на виборах мера міста.
Як передає кореспондент УНІАН, такі результати екзит-полу, які провів Інститут перспектив міста, оприлюднено на сайті обласної організації партії «Батьківщина».
За даними дослідження, А.АВАКОВ набрав 25,7% голосів.
Кандидат на посаду мера від Партії регіонів, в.о. міського голови Геннадій КЕРНЕС, згідно з опитуванням, набирає 21,2% голосів виборців.
За Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ (КПУ) готові були проголосувати 10,7%, Андрія БІЛОГРИЩЕНКА – 3,0%. Дали відповідь, що проголосували за іншого кандидата 3,1% опитаних, проти всіх – 7,3%, а 29,0% - відмовилися від відповіді на дане запитання.
Якщо ж за 100% прийняти кількість харків`ян, що погодилися відповісти на запитання про свій вибір (71% від загального числа опитаних), то результати такі: А.АВАКОВ – 36,2%, Г.КЕРНЕС – 29,8%, А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА – 15,0%, А.БІЛОГРИЩЕНКО – 4,2%. За іншого кандидата проголосували 4,5% респондентів, проти всіх – 10,3%.
Як повідомляв УНІАН, за результатами екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії «Єдиний Центр», на виборах мера Харкова А.АВАКОВ набрав 34,7% виборців, Г.КЕРНЕС - 30,9%.