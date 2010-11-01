Екзит-пол: в Харкові Аваков на 4-5% випереджає Кернеса

Кандидат на посаду Харківського міського голови, голова Харківської обласної організації «ВО «Батьківщина» Арсен АВАКОВ лідирує на виборах мера міста.

Як передає кореспондент УНІАН, такі результати екзит-полу, які провів Інститут перспектив міста, оприлюднено на сайті обласної організації партії «Батьківщина».

За даними дослідження, А.АВАКОВ набрав 25,7% голосів.

Кандидат на посаду мера від Партії регіонів, в.о. міського голови Геннадій КЕРНЕС, згідно з опитуванням, набирає 21,2% голосів виборців.

За Аллу АЛЕКСАНДРОВСЬКУ (КПУ) готові були проголосувати 10,7%, Андрія БІЛОГРИЩЕНКА – 3,0%. Дали відповідь, що проголосували за іншого кандидата 3,1% опитаних, проти всіх – 7,3%, а 29,0% - відмовилися від відповіді на дане запитання.

Якщо ж за 100% прийняти кількість харків`ян, що погодилися відповісти на запитання про свій вибір (71% від загального числа опитаних), то результати такі: А.АВАКОВ – 36,2%, Г.КЕРНЕС – 29,8%, А.АЛЕКСАНДРОВСЬКА – 15,0%, А.БІЛОГРИЩЕНКО – 4,2%. За іншого кандидата проголосували 4,5% респондентів, проти всіх – 10,3%.

Як повідомляв УНІАН, за результатами екзит-полу компанії GfK, проведеного на замовлення партії «Єдиний Центр», на виборах мера Харкова А.АВАКОВ набрав 34,7% виборців, Г.КЕРНЕС - 30,9%.