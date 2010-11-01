Азаров: не має значення, що в деяких областях перемогла опозиція

Для Партії регіонів немає великого значення, що в деяких областях на виборах перемогла опозиція.

Про це заявив на брифінгу у прес-центрі центрального штабу Партії регіонів глава партії Микола АЗАРОВ.

«Звичайно, десь проголосували за мера від іншої партії, десь перемогли наші опоненти, десь в якійсь області Партія регіонів не на першому місці. Не це найголовніше», - сказав М.АЗАРОВ.

На його думку, головним результатом місцевих виборів є те, що вони пройшли чесно і демократично.

Водночас М.АЗАРОВ відзначив, що влада співпрацюватиме з тими мерами міст, де перемогли представники інших партій. При цьому він висловив переконання, що «прийдуть часи, коли Партія регіонів розраховуватиме на високий результат у Західній Україні».

М.АЗАРОВ відзначив, що Партія регіонів за наслідками виборів зміцнила свої позиції у центральних областях. «Для нас всі регіони рівні – що на Заході, що на Сході», - відзначив М.АЗАРОВ.