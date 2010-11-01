Кандидата у депутати міськради арештували на дві доби

За злісну непокору працівникам міліції та вчинення протиправних дій під час підрахунку голосів на виборчій дільниці № 2 міста Буча Київської області Ірпінським міським судом на дві доби адміністративного арешту засуджено одного із кандидатів у депутати міськради Бучі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області.

За даними співрозмовника агентства, кандидат у депутати, маючи статус спостерігача, сьогодні близько 3-ї години ночі під час підрахунку голосів висловив свою незгоду з тим, як відбувається цей процес, і почав вихоплювати бюлетені у членів комісії. На їхні попередження він не реагував, через що члени комісії своїм рішенням зобов’язали його залишити межі виборчої дільниці. Однак і на це кандидат у депутати відреагував негативно, внаслідок чого члени комісії були змушені звернутися за допомогою до працівників міліції. Втім, і їм ця особа не підкорилася, вчинивши опір. Однак охоронцям вдалося вивести за межі дільниці «незгодного». При цьому, як підкреслили у ВЗГ, фізичної сили до кандидата у депутати ніхто не застосовував.

Разом з тим, в обласній міліції зазначили, що після цього кілька прихильників кандидата у депутати розбили скло на дільниці і втекли. Однак, як запевнили у ВЗГ, є відеозапис інциденту і винні будуть затримані та понесуть відповідне покарання.