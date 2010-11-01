ПР збирається сама формувати більшість у Київській облраді

Партія регіонів збирається самостійно сформувати переконливу більшість у Київській обласній раді.

Про це УНІАН повідомили у Київському обласному виборчому штабі партії.

“За попередніми результатами виборів до місцевих органів влади Партія регіонів здатна самостійно сформувати переконливу, стійку і конструктивну більшість в обласній раді з депутатів, які обрані за її партійним списком та були висунуті Партією регіонів в одномандатних мажоритарних округах, де здобули перемогу. Така більшість становитиме майже дві третини від депутатського складу Київської обласної ради”, - йдеться у повідомленні.

Водночас, штаб не наводить цифри, на основі яких були зроблені зазначені висновки.