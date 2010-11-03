У КПУ наполягають, що вибори мера Луганська виграв їх кандидат

Мером Луганська став комуніст Спірідон КІЛІНКАРОВ, заявляють у його виборчому штабі, посилаючись на дані протоколів виборчкомів.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними штабу, С.КІЛІНКАРОВА підтримали 48 тисяч 140 виборців. 47 тисяч 364 луганчан проголосували за чинного мера Луганська Сергія КРАВЧЕНКА (Партія регіонів).

За даними виборчого штабу С.КІЛІНКАРОВА, більшість С.КРАВЧЕНКО одержав тільки в одному районі Луганська – Кам’янобродському, де різниця в голосах склала 1718 (5273 проти 3555). Як підкреслили в штабі, до обрання на минулих виборах на посаду міського голови Луганська С.КРАВЧЕНКО очолював Кам’нобродську міську Раду.

У решті 3-х районів Луганська, за даними штабу, С.КІЛІНКАРОВ посів перше місце. У Ленінському районі з різницею голосів 1199 (9360 проти 8161 у С.КРАВЧЕНКА), в Артемівському районі різниця становить 992 голоси (15263 проти 14271), у Жовтневому – 897 голосів (20062 проти 19165).