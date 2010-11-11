Опозиція застерігає нардепів від «маніакального бажання» Азарова

В опозиційному уряді рекомендують всім народним депутатам не ухвалювати в цілому проект Податкового кодексу, запропонований Кабінетом міністрів, оскільки його введення в дію з 1 січня 2011 року зупинить всю економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні під час засідання опозиційного уряду народний депутат від НУ-НС, міністр економіки опозиційного уряду Олександр БОНДАР зауважив, що «наполягання уряду ухвалити Податковий кодекс за один місяць до нового року нагадує маніакальне та економічно не обґрунтоване бажання уряду, і вони з маніакальною наполегливістю роблять те, чого робити не можна».

За словами О.БОНДАРЯ, ухвалення Податкового кодексу вдарить не тільки по малому та середньому бізнесу, а й великому. «Сплачувати легально податки буде просто неможливо», - сказав він. В зв’язку з цим, за словами народного депутата, виникає питання, хто буде наповнювати державний бюджет наступного року. «Я впевнений, що половина бізнесу закриється, а половина піде в тінь. Це основне завдання цієї влади, оскільки тіньовий бізнес залежний від влади», - сказав О.БОНДАР.

Народний депутат висловив переконання, що вже за пару місяців після ведення цього кодексу в дію, всі його негативні наслідки спливуть на поверхню.

О.БОНДАР також спростував всі заяви прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА щодо замовного характеру акцій протесту підприємців проти ухвалення кодексу.

«Тому я просив би всіх не зациклюватися на окремих нормах Податкового кодексу, а зрозуміти, що цей Податковий кодекс з 1 січня зупинить всю нашу економіку», - сказав він.

В свою чергу заступник лідера фракції БЮТ, глава опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ зауважив, що нині вже цілком зрозуміло, що до наступного тижня депутати не матимуть змоги ознайомитися з готовим проектом кодексу до другого читання.

За словами С.СОБОЛЄВА, ухвалення Податкового кодексу призведе до того, що бізнес усіх рівнів не зможе адаптуватися до його умов. С.СОБОЛЄВ виступив з критикою на адресу глави уряду М.АЗАРОВА щодо наміру Кабміну удосконалити механізми уникнення оподаткування з Республікою Кіпр. При цьому, зауважив він, проект Податкового кодексу, який запропонований урядом, взагалі не торкається питання роялті. «Таким чином вже нині це дасть можливість уникати оподаткування олігархам», - сказав він.

Опозиційний уряд ухвалив рішення не підтримувати урядовий проект Податкового кодексу та не голосувати за його ухвалення в цілому.