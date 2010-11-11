Єжель таки подав на звільнення свого скандально відомого заступника

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ надіслав листа до голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолія ГРИЦЕНКА, в якому повідомив про намір звільнити з посади свого заступника Олександра ЧЕРПІЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА

Через серйозні причини Служба безпеки України так і не надала О.ЧЕРПІЦЬКОМУ відповідного дозволу, передбаченого Законом України «Про державну таємницю», що автоматично унеможливлює перебування його на займаній посаді, зазначили в прес-службі.

«Згідно з рішенням міністра оборони України, на ім‘я прем’єр-міністра України надіслано подання щодо розгляду на засіданні Кабінету міністрів України питання про звільнення О.ЧЕРПИЦЬОГО з посади у зв’язку з неотриманням позитивного висновку Служби безпеки України стосовно надання йому допуску до державної таємниці», - йдеться у листі.

Як повідомлялося, заступнику міністра оборони О.ЧЕРПІЦЬКОМУ було відмовлено у наданні доступу до документів, які містять державну таємницю.

Зокрема, для одержання подібного допуску необхідно отримати відповідний позитивний висновок від СБУ, якого О.ЧЕРПІЦЬКОМУ не надали.

Негативний висновок щодо можливості допуску заступника міністра оборони до матеріалів, які містять держтаємницю, був направлений до Міноборони і підписаний керівництвом СБУ. Рішення мотивоване тим, що О.ЧЕРПІЦЬКИЙ не надав СБУ вичерпної інформації стосовно свого тривалого перебування за межами України.