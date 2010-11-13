Ющенко готовий повторно здати кров для розслідування, але...

Екс-президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий повторно здати кров для проведення аналізів у рамках розслідування справи про його отруєння.

Про це заявила його адвокат Ганна ВРОНСЬКА в інтерв`ю газеті «Україна молода».

«Віктор ЮЩЕНКО готовий надалі співробітничати зі слідством, готовий знову здати кров. Але тут є певні юридичні тонкощі: ГПУ наполягає на проведенні повторної експертизи. Це означає, що досліджуватимуться питання, поставлені перед слідством і експертами п`ять років тому, але експертизу вже проводитимуть нові експерти. І незрозуміло, як старі питання узгоджуватимуть з новими зразками крові. Адже минув час, рівень діоксину в крові змінився», - сказала вона.

За словами адвоката, В.ЮЩЕНКО наполягає на проведенні нової експертизи. Крім того, Г.ВРОНСЬКА озвучила побажання В.ЮЩЕНКА проводити експертизу в зарубіжних лабораторіях.

«...Позиція Віктора ЮЩЕНКА полягає в тому, що має бути проведена саме нова експертиза і нові питання мають бути поставлені експертам з урахуванням часу. А не повторна експертиза з питаннями минулих років, відповідь на які вже давно дали вагомі авторитетні іноземні учені і деякі з них навіть зробили наукові відкриття», - зазначила адвокат.

У той же час вона підкреслила, що на сьогодні «не знайдене взаєморозуміння зі слідчим і новим керівництвом слідчого відділу Генпрокуратури».

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада новий генеральний прокурор Віктор ПШОНКА підтвердив намір провести додатковий аналіз крові В.ЮЩЕНКА в рамках розслідування справи про його отруєння.

Нагадаємо, на початку вересня 2004 року під час президентської кампанії кандидат у президенти В.ЮЩЕНКО відчув погіршення здоров`я і був вивезений до Австрії, де в одній з приватних клінік заявили, що в його організмі знаходиться діоксин. Його основним конкурентом тоді був нинішній президент Віктор ЯНУКОВИЧ.

За версією слідства, В.ЮЩЕНКО був отруєний 5 вересня 2004 року на дачі тодішнього першого заступника голови СБУ Володимира САЦЮКА. З червня 2008 року і до зміни влади цього року генпрокуратура не раз зазначала, що факт навмисного отруєння В.ЮЩЕНКА повністю доведений.