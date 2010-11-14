Луценко підозрює, що «пакувати» його будуть серйозно

Екс-міністр внутрішніх справ, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО з іронією сприймає усі звинувачення на свою адресу.

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live" на ТРК «Україна».

«Коли мені зараз розповіли фабулу того, в чому мене звинувачують, моя перша реакція іронічна. Якщо це інкримінують міністру, який 4 роки підписував тисячі паперів, то це, мабуть, не найгірше в житті», - сказав він. Водночас, додав Ю.ЛУЦЕНКО, як би там не було, але йому інкримінують досить серойозну статтю. "Пакувать будуть серйозно, бо потрібно запакувать", - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО назвав цілком зрозумілою ситуацію, що "коли криміналітет прийшов до влади, то міністр, який з ними не домовлявся, має сісти". "Для мене тут немає сумнівів. Але з того, що я почув зараз, означає, що пакувать будуть, не звертаючи уваги на правду", - додав він.

Як наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, попередні подібні справи про якісь порушення закінчувалися скасуванням незаконних рішень. "Але тут цікавлять не зірочки, не кошти, їх цікавить ЛУЦЕНКО, і в цьому сенс того, що зараз відбувається", - додав він.

За його словами, йому неприємно дізнаватися певні речі про свого водія, але при прийомі на роботу у кожному міністерстві чи відомстві має відбуватся перевірка особи. "Якби я був винний, кадровик мав би написати це. І якби я після цього поставив підпис, то тоді я був би винний", - додав він.

Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що це питання навколо його водія виникло тому, що він не мовчить. "І я гарантую, що мовчати не буду. Те, що в країні відновлюється криміналітет, - це факт. І кожен з вас це, на жаль, відчує... Я мовчати не буду, навіть якщо мене упакують", - додав він.