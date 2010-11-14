Симоненко: Компартія - єдина опозиція в країні

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що КПУ - це єдина політична опозиція в країні.

«Якщо ми говоримо про суспільство, то політична опозиція - це тільки Комуністична партія. Інше - від лукавого. А коли ми говоримо про співпрацю у Верховній Раді, то це певна тактика, в певних умовах - в умовах влади олігархічного капіталу», - цитує лідера комуністів його прес-служба.

Як запевнив П.СИМОНЕНКО, КПУ увійшла до більшості у парламенті «заради стабільності та ефективності роботи Верховної Ради, щоб відстоювати і захищати права трудящих, права і свободи найманих робітників, всіх, хто створює матеріальні і духовні блага, всіх хто годує і будує нашу країну».

«Ми жодного разу не поступилися своїми принципами. Тому під час будь-яких виборів, ми відверто закликаємо виборців голосувати за себе, за свої інтереси, а не за представників великого капіталу та їхні інтереси», - наголосив лідер КПУ.