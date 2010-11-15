У МВС звітують, що повторні вибори пройшли тихо-мирно

За даними Оперативного штабу МВС України, на 23.00 14 листопада виборчий процес при повторному голосуванні на окремих дільницях на виборах депутатів місцевих рад відбувся організовано та спокійно.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, грубих порушень виборчого законодавства та громадського порядку не зафіксовано.

Виборчі дільниці охороняли понад 1,5 тис. працівників органів внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 14 листопада, відбулися повторні вибори до 797 місцевих рад.

Повторне голосування в основному стосувалося формування районних рад у випадках, коли територіальні виборчі комісії не змогли визнати переможців в одномандатних мажоритарних округах.