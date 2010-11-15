Експерт: влада прагне звести нанівець шлях, який пройшла українська мова

Законопроект «Про мови в Україні» не повинен спрямовуватися на утиск державної мови в країні, заявив УНІАН Олег РЯБОКОНЬ - голова «Громадянського руху Олега Рябоконя», коментуючи законопроект, внесений до Верховної Ради народними депутатами Олександром ЄФРЕМОВИМ (Партія регіонів), Петром СИМОНЕНКОМ (КПУ) і Сергієм ГРИНЕВЕЦЬКИМ (Блок Литвина).

На думку О.РЯБОКОНЯ, «під гаслами розвитку мов національних меншин українців намагаються позбавити власної мови. Насправді, законопроект спрямований на впровадження так званих «регіональних» мов, серед яких особливі привілеї надаються російській. Цей закон може звести нанівець досягнення останніх років по відродженню української мови. Таким чином, цей законопроект потрібно вважати антиконституційним. Адже в Основному Законі нашої країни йдеться про забезпечення державою всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України».

На думку О.РЯБОКОНЯ, українська мова потребує державної підтримки та популяризації.

«Діюча влада прагне звести нанівець весь шлях, який пройшла українська мова за часів незалежності, – від мови «другого» сорту до мови освіти, науки, культури багатомільйонної країни. Мовне питання в Україні є особливо принциповим, зважаючи на антиукраїнську пропаганду радянських часів, цілеспрямоване знищення інтелігенції, заборону книжок та кінофільмів. Саме тому жодних мовних питань в Україні бути не може», - говорить політик. На його переконання, «для уникнення будь-яких конфліктів влада повинна створити рівні умови для розвитку інших мов, але провідна мова в публічній і державній сферах має бути одна – українська. Адже цілком природно, що громадянин будь-якої країни має володіти державною мовою. Кожна цивілізована держава має бути зацікавлена в розвитку і популяризації власної мови і за межами країни. Замість цього можновладці намагаються звузити сферу вживання української мови, що є продовженням злочинної практики радянських часів».

Голова ВГО впевнений, що закон про мови потрібен, але він має створювати дієві механізми підтримки та розвитку, в першу чергу, української мови. Найбільш ефективним, на його погляд, є економічне стимулювання з боку держави.

«Держава повинна фінансово заохочувати видання україномовних книжок, створення самобутнього українського кіно, проведення фестивалів сучасного українського мистецтва. Субсидувати україномовні радіостанції та газети. Потрібно розробити державну програму і для мов національних меншин, вивчати російську мову, але це зовсім не означає, що органи місцевого самоврядування на свій розсуд можуть обрати «регіональну» мову. Мова – це важлива ознака національної ідентичності наших громадян. І будь-які спроби обмежити нашу спільну ідентичність є викликом для збереження цілістності і незалежності нашої держави», – підкреслив О.РЯБОКОНЬ.

Як повідомляв УНІАН, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України негативно оцінив проект закону «Про мови в Україні», внесений до Верховної Ради народними депутатами О.ЄФРЕМОВИМ, П.СИМОНЕНКОМ і С.ГРИНЕВЕЦЬКИМ. Висновок зроблений за зверненням голови парламенту Володимира ЛИТВИНА до НАНУ.

Раніше негативну оцінку законопроекту ЄФРЕМОВА-СИМОНЕНКА-ГРИНЕВЦЬКОГО дали наукова рада Національного університету «Києво-Могилянська академія», Інститут української мови НАНУ та Інститут мовознавства імені Потебні.