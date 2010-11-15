Харків'яни приготували Кернесу гарбуза

Учасники акції протесту в Харкові «піднесуть міській владі гарбуза».

Як повідомив кореспонденту УНІАН активіст наметового містечка Іван ВАРЧЕНКО, сьогодні на території табору планується провести три публічні акції: відправлення відкритого листа на ім’я Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із вимогою проведення перевиборів Харківського міського голови, акція «Гарбузи для харківської влади», а також виступ поетів на підтримку жителів наметового містечка.

За словами І.ВАРЧЕНКА, на майдані Свободи учасники безстрокової акції протесту влаштують виставку гарбузів, під час якої кожен бажаючий зможе написати на гарбузах, «за що він так «любить» харківську владу» в контексті фальсифікації виборів мера міста.

І.ВАРЧЕНКО підкреслив, що гарбузи також стоятимуть на площі «безстроково».

«Вони стоятимуть ганьбою на майдані!», - акцентував активіст.

Крім цього, активісти пропонують харків’янам висловитися щодо проведення перевиборів мера Харкова. На території наметового містечка встановлена прозора скринька, до якої всі бажаючі можуть вкинути бюлетень із вимогою проводити чи, навпаки, не проводити перевибори мера міста. У бюлетені також передбачений «інший коментар» щодо ситуації з виборами Харківського міського голови.

І.ВАРЧЕНКО зазначив, що на даний момент «голосування» триває, проголосували близько 1,5 тис. мешканців міста, а підрахунок волевиявлення запланований на середу.

І.ВАРЧЕНКО зазначив, що протестувальників у неділю підтримали діти, й біля містечка було проведено конкурс дитячого малюнку на асфальті. Також у неділю козацькі колективи влаштували показові виступи й продемонстрували стародавні козацькі бойові мистецтва.

Жителі містечка наголосили, що протягом вихідних не було зафіксовано ніяких провокацій і «міліція, як і раніше, працює професійно».

Наразі в наметовому містечку перебувають близько 20 жителів, а кількість наметів збільшилася до 27.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у Харкові розпочалася безстрокова акція протесту проти визнання результатів виборів Харківського міського голови. 10 листопада зранку на площі Свободи з’явилися перші 6 наметів.

Згідно з оприлюдненим протоколом, перемогу на виборах мера Харкова здобув кандидат від Партії регіонів Геннадій КЕРНЕС, за якого проголосували 130 тис. 352 виборців. Кандидат від опозиційної партії «Батьківщина» Арсен АВАКОВ набрав 127 тис. 608 голосів.

А.АВАКОВ заявив про фальсифікації та наголосив, що готовий боротися за голоси, віддані за нього на виборах мера Харкова.

Під листом із вимогою проведення перевиборів мера Харкова, який протестувальники планують сьогодні відправити Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ, вже підписалися більше 12 тис. харків’ян.