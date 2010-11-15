Чи схвалюють українці діяльність Януковича і Азарова? (опитування)

У листопаді спостерігається негативна динаміка оцінок діяльності Президента і виконавчої влади України громадянами.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах всеукраїнського опитування, проведеного громадською організацією “Українське демократичне коло” на замовлення Інституту політики.

“Відносна більшість громадян (48,8%) у цілому не схвалюють діяльність Віктора ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України. Схвалюють діяльність Президента 41,7% дорослого населення. Не змогли визначитись 9,5%”, - йдеться у дослідженні.

У листопаді порівняно з травнем 2010 року кількість тих, хто схвалює діяльність В.ЯНУКОВИЧА на посаді глави держави, зменшилась на 19,6% (з 61,3% до 41,7%), а кількість тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 21% (з 27,8% до 48,8%), констатують соціологи динаміку оцінок громадян.

Діяльність В.ЯНУКОВИЧА на посту Президента найкраще оцінюють у Південному та Східному регіонах, гірше в Центральному регіоні, а найгірше – у Західному регіоні. Зниження оцінок діяльності В.ЯНУКОВИЧА на посаді Президента України в листопаді порівняно з травнем 2010 року відбулося найбільшою мірою за рахунок зниження оцінок його діяльності мешканцями Півдня та Сходу України, констатують актори дослідження.

”Більшість громадян (57,1%) у цілому не схвалюють діяльність уряду України. Схвалює діяльність Кабінету міністрів третина населення (32,6%), при цьому кожен десятий (10,3%) не зміг визначитися”, - також зазначається в опитуванні.

У листопаді порівняно з травнем 2010 року кількість тих, хто схвалює діяльність уряду України, зменшилась на 19,7% (з 52,3% до 32,6%), а кількість тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 24,8% (з 32,3% до 57,1%), заявляють соціологи.

”Також більше половини дорослого населення (52,4%) у цілому не схвалюють діяльність Миколи АЗАРОВА на посаді прем’єр-міністра України. Схвалюють його діяльність 36,8%, а 10,8% опитаних не змогли визначитися”, - також йдеться в результатах опитування.

Відносно динаміки соціологи відзначають, що у листопаді в порівнянні з травнем 2010 року частка тих, хто схвалює діяльність чинного прем’єр-міністра, зменшилась на 17,1% (з 53,9% до 36,8%), а частка тих, хто не схвалює його діяльність, зросла на 22,6% (з 29,8% до 52,4%).

Опитування проводилося 2-8 листопада. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України усіх регіонів країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.