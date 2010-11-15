Черкаська МВК оскаржила рішення суду про скасування результатів виборів

Черкаська міська територіальна виборча комісія оскаржила рішення Черкаського окружного адміністративного суду щодо скасування протоколу виборчої комісії про результати голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Черкаської міської ради.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Черкаської міської виборчої комісії Микола КУДРЯВЦЕВ, сьогодні МТВК подала апеляційну скаргу в Київський апеляційний суд на рішення Черкаського окружного адмінсуду.

Як повідомляв УНІАН, Черкаський окружний адмінсуд за позовом міської організації ВО «Свобода» визнав недійсними результати голосування на виборах депутатів міськради за партійними списками.

Як заявив голова міської організації ВО «Свобода» Михайло ВАКУЛЕНКО, Черкаська міська виборча комісія оприлюднила дані протоколів дільничних виборчих комісій, які збігалися із даними протоколів, які отримали спостерігачі «Свободи». Пізніше міськвиборчком оприлюднив протокол про результати голосування, у якому було виявлено невідповідність кількості голосів, отриманих міською організацією ВО «Свобода». Так, за даними протоколів, що має «Свобода», ця політична сила набрала 2751 голосів, а за даними протоколу міськвиборчкому – 2663. Таким чином «Свобода» набрала, за даними ТВК, 2,97%, так і не здолавши 3% бар’єр. Порівнявши дані протоколів дільничних виборчих комісій, було виявлено невідповідність по 4 дільницях.