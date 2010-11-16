Регіонали з вечора засіли у ВР

У сесійній залі Верховної Ради України народні депутати від Партії регіонів стоять біля трибуни та президії, щоб завадити «бютівцям» заблокувати роботу парламенту, який сьогодні почне розгляд проекту Податкового кодексу в другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, деякі представники ПР ще з учорашнього вечора перебувають у сесійній залі.

На робочих місцях депутатів розкладено великі стоси паперів з копіями тексту проекту Податкового кодексу, оскільки його об’єм - чотири томи.

Біля будівлі парламенту проходить акція протесту представників малого та середнього бізнесу, які виступають проти ухвалення Податкового кодексу. За даними правоохоронців, біля ВР вже зібралося близько 2 тис. громадян.